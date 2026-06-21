Pendik Çarşı'da Pendik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada cadde ortasına bırakılan kamera ve 'Bugün Babalar Günü. Buradan babana ne söylemek istersin?' notu asıldı. Mikrofon başına geçen her yaştan katılımcı, babasına hitaben samimi mesajlar verdi. Kimi babasına sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken, kimi de artık hayatta olmayan babasını gözyaşları içinde rahmet ve özlemle andı.

Duyguların içtenlikle paylaşıldığı anlarda zaman zaman hüzün, zaman zaman ise minnet ve sevgi ön plana çıktı. Kameralara yansıyan doğal ve samimi ifadeler, Babalar Günü'nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda sevginin, vefanın ve hatıraların yeniden canlandığı özel bir gün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hazırlanan video Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Duygusal video kısa sürede ilgi görürken, izleyen birçok kişi kendi babalarına duydukları sevgiyi ve özlemi yeniden hatırladıklarını belirtti. Farkındalık için yapılan çalışma vatandaşlar tarafından toplumun ortak değerlerinden biri olan aile bağlarının önemini vurgulayan anlamlı bir çalışma olarak değerlendirildi.