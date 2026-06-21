Esenler Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel olarak düzenlediği etkinlik, Çocuk Sokağı'nda bulunan Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında baba ve çocukların birlikte hazırladığı oyuncaklar sergilenirken, katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Ayrıca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle üretim sürecinde yaşanan keyifli anlar katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğin devamında düzenlenen 'Babamın Sokak Oyunları' atölyesinde ise babalar çocukluk yıllarının unutulmaz oyunlarını çocuklarıyla birlikte oynadı. Misket, topaç, istop, yakar top ve seksek gibi geleneksel sokak oyunlarının yer aldığı etkinlikte hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı.

Ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesine imkan sağlayan programda, çocukların geçmişin oyun kültürünü deneyimlemesi ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi amaçlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Babası ile birlikte hazırladığı davulu sergileyen Alparslan Güçek, 'Babalar Günü için kardeşim, ben ve babam davul yaptık. Davul çok güzel oldu, bugün ise buraya geldik. Babam çalıştığı için gelemedi, biz onun yerine de geldik. Babamı çok seviyorum' diye konuştu.

Oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Barış Sarıtaş, 'Esenler Belediyesi'nin babalar günü için düzenlediği etkinliğe katıldık bugün. Oğlum ile geldim, birlikte oyuncak bir enstrüman yaptık ve onu sergiliyoruz. Beraber yaptık diyelim, ikimiz de emek verdik. Böyle organizasyonların olmadı hem babalar için, hem çocuklar içinde güzel oldu' dedi.