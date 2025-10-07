Bilecik Valiliği yetkilileri, gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bölge genelinde olduğu gibi Bilecik’te de sağanak yağış etkisini gösterdi. Bilecik Valiliği, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği olumsuzluklarla ilgili vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Ekim 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bilecik ili genelinde yerel olarak kuvvetli metrekareye 21 ila 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.