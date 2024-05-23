Bilecikli sporcu UEFA Regions Cup Turnuvası için Milli Takım Karmasına seçildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 1308 Osmaneli Belediyespor A takımı sporcusu Nurullah Yaş, UEFA Regions Cup Turnuvası için milli takım karmasına seçilerek Bilecik’i temsil eden tek sporcu oldu.

Erzurum’da milli takım karmasıyla maçlara çıkacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor A takımı oyuncusu Nurullah Taş Bilecik’i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamlıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise sporcuya desteğini açıklayarak, ‘’Sporcumuz Nurullah Yaş’ı tebrik eder, başarılar dileriz’’ dedi.