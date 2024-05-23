Bilecikli sporcu UEFA Regions Cup Turnuvası için Milli Takım Karmasına seçildi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 1308 Osmaneli Belediyespor A takımı sporcusu Nurullah Yaş, UEFA Regions Cup Turnuvası için milli takım karmasına seçilerek Bilecik’i temsil eden tek sporcu oldu.
Erzurum’da milli takım karmasıyla maçlara çıkacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor A takımı oyuncusu Nurullah Taş Bilecik’i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamlıyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise sporcuya desteğini açıklayarak, ‘’Sporcumuz Nurullah Yaş’ı tebrik eder, başarılar dileriz’’ dedi.
Kaynak: iha