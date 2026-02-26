Bilecik'in Bozüyük ilçesi sporcuları, Muaythai Marmara Bölge Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Muaythai Marmara Bölge Şampiyonası, Bursa Kestel Kapalı Spor Salonu'nda 410 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Şampiyona sonunda derece elde eden Bozüyüklü sporcular, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Müsabakalarda Nisanur Efe birinci olurken, Yasin Halit ve Doruk Yılmaz ikinci, Nimet Duran, Mustafa Kılıç, Mehmet Poyraz Yavuz ve Elanur Uyanık üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum' dedi.