Bilecik'te Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi misafirleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya geldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen buluşmada huzurevi sakinleri ve öğrenciler aynı sofrayı paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, misafirlerle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği bu anlamlı buluşmada büyüklerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Kuşakları bir araya getiren bu güzel programda gönüller sevgiyle buluştu' dedi.