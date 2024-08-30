Bilecik’te Muhtarlar Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle10 senedir devam eden geleneksel aşure dağıtımı bu senede gerçekleştirildi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İlhami Çınar tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Milletvekili Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, parti il başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen aşure etkinliği dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Ardından aşure dağıtımı öncesi konuşmasını yapan Muhtar İlhami Çınar, “10 senedir sürdürdüğümüz aşure geleneğimizi bu sene de 2 bin vatandaşımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günde bizlere eşlik eden, yanımızda olan herkese teşekkür ediyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.