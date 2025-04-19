Bilecik’te arıza yaparak yolun sağ tarafındaki emniyet şeridine park eden tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 34 MSY 032 plakalı tır sürücüsü Ercan Eroğlu, aracın bir anda arızalanması üzerine yolun sağ tarafındaki emniyet şeridine park etti. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki İsmail Çalışır idaresindeki 07 BNE 543 plakalı tır arkadan çarptı. Yaşanan kazada tırlardan biri şarampole devrilirken, sürücüler ve araçların birinde yolcu olarak bulunan Muhammed Acar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.