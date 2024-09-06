Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bulunduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 743’üncüsü düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ilk gününde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçmiş dönem Millî Savunma Bakanı şuan Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberindekiler; türbe önündeki Yörükler tarafından karşılandı. Ardından toplu bir şekilde Ertuğrul Gazi Türbesi önünde alp üniformalı askerlerin ’Saygı Nöbeti’ değişiminin izlenmesinin ardından türbe ziyareti yapılarak dua edildi.

Türk Büyükleri Anıtı önünde devam eden törende, Vali Aygöl tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Aygöl, törende yaptığı konuşmada, "Osmanlı’nın kuruluşunda en çetin mücadelelerin yaşandığı bu topraklarda, huzur içerisinde, al bayrağımızın gölgesinde bir araya gelerek ecdadımızı yad edebiliyorsak bunun en önemli nedeni atalarımızın bu topraklar için ödediği ağır bedellerdir. Bu yüzden sahip olduğumuz bu eşsiz toprakları canımız pahasına bile olsa sonsuza kadar korumak bizlerin vazifesidir. Ama sadece korumakla ecdadımıza olan görevimizi yerine getirmiş olmayız. Aynı zamanda yaşatmalıyız da. İşte bugün bizi bir araya getiren en önemli unsur da; Ertuğrul Gazi ruhunu, Kayı’nın töresini ve Türk’ün kültürünü yaşatma sevincidir. Tarihimizin derin köklerine nüfuz etmiş ebedi kahramanlarımızın, Ertuğrul Gazi’nin azmi, kararlığı ve yiğitliği tüm Türk milletine ilham olmuş ve yol göstermiştir. Bu ilhamla Osmanlı, Söğüt’ten filizlenmeye başlayarak koca bir çınara dönüşmüş ve 3 kıtaya hükmeden bir cihan imparatorluğu olmuştur. Böylesine büyük bir medeniyetin temsilcileri olmak bizler için övünç sebebidir. 743 yıldır aralıksız kutladığımız Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Yörük Şenliklerimizle Kayı’nın Beyi Ertuğrul Gazi nezdinde tüm Türk büyüklerimize olan saygımızı hep birlikte sunuyoruz. Yüz yıllardır devam eden bu kıymetli geleneğin bir parçası olduğumuz için yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Burada bizlere düşen en önemli görev ise gelecek kuşaklara bu kültürü aktarmak ve yaşatılmasını sağlamaktır. Sözlerime son verirken bu yıl aramızdan ayrılan, bu toprakların ve söğüt şenliklerinin üzerinde emeği çok olan aksakallımız, beylerbeyi Niyazi Çapa’yı da anmak istiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ruhu şad olsun. Bu vesileyle tekrardan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şenliklerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Tarihi bilmek zorundayız, sadece bilmekte yetmez tarihimizin bilinçli şekilde olması lazım"

Kayseri Milletvekili aynı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, "Çok güzel bir ortam. Cennet vatanımızın cennet köşesinde sizlerle beraber olmanın heyecanını, kıvancını yaşıyorum. Sizleri gördükçe daha da azimle, kararlılıkla, ülkemizi daha güçlü, daha büyük olması için ne yapılması gerektiği konusunda azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük sürdüreceğiz ve İnşallah hep birlikte 85 milyon olarak başaracağız. Bu yüzden biz tarihi bilmek zorundayız. Sadece bilmekte yetmez tarihimizin bilinçli şekilde olması lazım. Burada şunu görmemiz lazım ki bilinçle sonuç çıkarmamız lazım. Bu sonuçta şu kalemle kılıç beraber olacak. Yani bir tarafta Şeyh Edebali diğer tarafta Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve diğer devlet büyükleri. İşte çalışıldığı zaman Bir çınardan fışkırırcasına dünyaya hâkim, bölgeye hâkimiyet gayet kolay oluyor. Dolayısıyla bizim bir tarafta ilme, fenne ağırlık verirken diğer taraftan da gücümüzü kuvvetimizi artırmak suretiyle silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimizi güçlü olması ve hiçbir hataya hiçbir boşluğa meydan vermeden sürdürülmesi. Bu manada diyoruz ki bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Buna sahip çıkmamız lazım bunun eğitimini ilk günlerde itibaren gençlerimize, çocuklarımıza evlatlarımıza vermemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

"Dünya durdukça vatanımız için canımızı, kanımızı hiç düşünmeden vermeye Yörük Türkmenler olarak bizler hazırız"

Karakeçeli Yörük Türkmen Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı Fadime Uzun, Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Söğütte ecdadımı yad edip kültürleri yaşatmak için her yıl eylül ayının 2’inci haftasında bir araya geldiklerini anlatarak, "Bu büyük temelde başta Ertuğrul Gazi olmak üzere oğlu Osman Bey, Dündar Bey, Savcı Bey gibi askeri dehaların yanında Şeyh Edebali, Eskişehir’deki ilk hutbeyi okuyarak Osmanlı cihan devletinin kuruluşunu ilan eder. Dursun Fakıh gibi bilim adamlarının da rolü büyük olmuştur. Gene bu temelde Hayme Ana, Halime Hatun, Malhun Hatun, Bala Hatun gibi Türk anaları da büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bizleri buraya getiren yunusça duygularımız, Mevlana’mızın hoşgörüsü, Şeyh Edebali’nin vasiyetleridir. Dünya durdukça vatanımız için canımızı, kanımızı hiç düşünmeden vermeye Yörük Türkmenler olarak bizler hazırız" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, protokol üyeleri ve beraberindekiler geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı.