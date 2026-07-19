Kuzey Irak'ta şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunurken, şehit için dualar edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, 'Aziz şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Vatan size minnettardır' dedi.