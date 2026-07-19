Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle küçük kum sineklerinin yoğun olarak bulunduğu kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarında ULV (sisleme) cihazı ile ilaçlama yapıldı. Çalışmalar kapsamında küçük kum sineklerinin yanı sıra sivrisinek, karasinek ve her türlü larva oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi. Belediye ekipleri, haşerelerin üreme alanı olarak değerlendirilen noktalarda yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilaçlama çalışmalarının belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarımız, ilçemizin farklı noktalarında planlı şekilde devam edecektir' dedi.