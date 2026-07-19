Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Akçasu ve Borcak köylerinde devam eden parke taşı çalışmalarını inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerde çalışmaların son durumu değerlendirilirken, köylerin ulaşım altyapısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik yürütülen hizmetler ele alındı. Kaymakam Yayabaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, 'Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmetlerimizi planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.