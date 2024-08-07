Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nda; Milletvekili Halil Eldemir’in katılımıyla, İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, belediye başkanları, ilçe başkanları ve il genel meclis üyeleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda öncelik olarak tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Halkın istekleri ve talepleri doğrultusunda izlenecek bir yol belirlendi.