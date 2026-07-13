İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Haluk Levent’in İstanbul’dan İzmir’e gittiği belirlendi. Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Otobanı’nda gözaltına alındı.

Bursa’da sağlık kontrolünden geçirilen Levent, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın, deprem döneminde Ahbap Derneği hesaplarında toplanan milyonlarca liralık bağışların kullanımıyla ilgili iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Oğuzhan Uğur’dan açıklama

Deprem döneminde Haluk Levent ile yardım çalışmalarında bulunan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların ciddi olduğunu ve süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Açıklamasında" Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal… Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz." dedi.