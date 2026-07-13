Hadise'nin sevilen şarkısı "Ara Beni"ni kendine özgü yorumuyla seslendiren Alp'in performansı 5 milyon izlenmeyi aşarak büyük beğeni topladı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan performans, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı. Müzikseverlerin takdirini kazanan Ayşen Alp'in yorumu, farklı platformlarda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İnegöl'ü başarıyla temsil eden genç sanatçı, elde ettiği yüksek izlenme sayısıyla dijital platformlarda dikkat çekerken, performansı müzikseverler tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Ayşen Alp'in başarısı, İnegöl'de de memnuniyetle karşılanırken, sanatçının önümüzdeki dönemde yeni projelerle dinleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.