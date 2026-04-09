Bilecik Atabil Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve emniyet personeliyle bir araya gelerek polislerin özel gününü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 'Çocuklarımızın içten sevgisi ve coşkusu, bu anlamlı günü daha da özel kıldı' dedi.