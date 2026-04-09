Bilecik'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 17 bin 360 adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 320 adet doldurulmuş makaron ile 20 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.