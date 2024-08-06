Bilecik’te son 60 günde il genelinde polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen denetimlerde, 245 bin 991 şahıs kontrol edildi, çeşitli suçlardan arana 298 şahıs yakalandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince son 2 ay içerisinde düzenlenen çeşitli yol uygulamaları, asayiş, kaçakçılık, narkotik, trafik ve orman yangını çalışmaları hakkında bilgilendirme yayımlandı.

Bilecik’te son 60 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında 245 bin 991 şahıs kontrol edildi, aranan 298 kişi ise yakalandı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kent genelinde iki ay içinde meydana gelen 2 bin 29 asayiş olayında bin 20 şüpheli yakalandı, 54 kişi ise gözaltına alındı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “Milletimizin huzurunu kaçıran, güvenine gölge düşüren tüm unsurlara karşı yılmadan usanmadan asayiş uygulamalarımızı bugüne kadar devam ettirdik, bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu kapsamda 245.991 şahıs kontrol edilmiş, 298 aranan şahıs yakalanmıştır. Son iki ayda 2.029 asayiş olayı meydana gelmiş, 1.020 şüphelisi yakalanmış 54 şüpheli gözaltına alınmıştır. 151 faili meçhul olayın faili yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Kabahatler kanununa istinaden 27 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada kentin huzuru ve güveni korumaya yönelik çalışmaların süreceği belirtilerek iki ay içerisinde yapılan diğer denetimlerle ilgili de bilgi verildi.

“KENTİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ”

Valilikten yapılan açıklamada narkotik operasyonlarıyla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

“Son iki ayda toplam 31 adet operasyon, 3 olay gerçekleşmiş, 45 şahsa narkotik suçlarından yasal işlem yapılmış, 17 şüpheli şahıs tutuklanarak bilecik m tipi kapalı cezaevine teslim edilmiştir. İlimizdeki zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir. Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalarda son iki ayda; 6 operasyon icra edilmiş ve 16 olay meydana gelmiştir toplam 29 şüpheli şahıs yakalanmış ve hukuki işlem yapılmıştır. Operasyonlarda ele geçirilen 794 adet sikke, 3 adet obje ve 1 adet kitap farklı olaylarda ele geçirilerek müze müdürlüğüne teslim edilmiştir.”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA KIYASIYA MÜCADELE

Kentte göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalarda ise 18 yabancı şahsa sınır dışı işlemi uygulandı, meydana gelen olaylarda 12 yabancı uyruklu şahsa toplamda 199 bin 403 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

2 AY İÇİNDE BİN 435 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bilecik Valiliği 2 ay içerisinde yapılan trafik kontrollerinde ise son iki ay içinde bin 378 ayrı noktada 6 bin 998 adet trafik uygulaması icra edildi ve bu uygulamalar kapsamında 110 bin 70 motorlu araç kontrol edildi, 21 bin 189 sürücüye idari para cezası uygulanırken bin 435 araç trafikten men edildi. Çalışmalar sonucunda 357 ehliyetsiz sürücü, 152 alkollü araç kullanan sürücü ve hız limitine uymayan 11 bin 942 sürücü tespit edildi.

Valilik tarafından orman yangınları ile mücadele çalışmaları ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yıl yaz sezonunda Bilecik’te 14 orman yangını, 15 anız yangını meydana gelmiştir. Yangına sebep olan kişilere adli işlem yapılmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz.”

“112 ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 DEVREDE”

Bilecik Valiliği, Bilecikli vatandaşlara 112 çağrı merkezinin 7/24 devrede olduğunu da hatırlatarak, “Halkımızın huzurunu bozmaya teşebbüs eden her türlü duruma karşı ihbarlarınızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu huzurun sağlanmasında mesai mefhumu göstermeksizin 7/24 esasına göre hizmet eden emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, milli istihbarat teşkilatımıza, yargı mensuplarımıza ve kamuoyunu doğru bilgilendirmede bulunan siz basın mensuplarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.” denildi.