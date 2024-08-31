Bilecik’te şüpheli araç için yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 kişi yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışma sonrası şüpheli araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda araç içinde 116 adet sentetik ecza (Galara) isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.