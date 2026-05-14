Atapark'ta 'Farklılıklarımızla Bir Arada' temasıyla düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, engelli bireyler, aileleri, yakınları ve çok sayıda Nilüferli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, engelli bireylerin sosyal hayatta aktif, üretken ve görünür olmalarının önemine dikkat çekti. Erman, 'Bizler engelli bireyleri yalnızca desteklenmesi gereken kişiler olarak değil; üreten, paylaşan, başaran ve Nilüfer'e değer katan eşit yurttaşlarımız olarak görüyoruz' dedi.

Bukle Erman, gerçek erişilebilirliğin sadece fiziksel düzenlemelerle değil, anlayış ve birlikte yaşam kültürüyle mümkün olduğunu vurguladı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde; ebru, boyama, seramik yapımı gibi farklı atölyelerde katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Ayrıca Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi bünyesinde yıl boyunca hazırlanan resim ve çeşitli el işlerinin yer aldığı sergiler, katılımcıların beğenisine sunuldu. Atapark; farkındalık stantları, gösteriler, etkinlikler ve eğlenceli oyunlarla bayram yerine dönüştü.

Etkinliğin en çok ses getiren bölümlerinden biri de performanslar oldu. Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi bünyesinde oluşturulan bando takımı ve sergilenen halk oyunları gösterileri, izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla ayakta alkışlandı. Eğitmenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sahne alan Roman Orkestrası ise hareketli şarkılarıyla tüm katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.