Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Başak Kuzakçı'nın 'Şarkın İncisi Semerkand: Erken Dönem Kent Tarihi' adlı çalışması ışığında kadim kentin tarihi gelişimini ve kültürel mirasını ele aldığı konferans, Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'nda gerçekleştirildi.

'Tarihin derinliklerine dijital bir yolculuk'

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, KETAM'ın üniversite bünyesinde yeniden aktif hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Başak Kuzakçı'nın çalışmalarının klasik tarih anlatımının ötesinde, heyecan verici ve yenilikçi teknikler barındırdığını söyleyen Çiftçi, özellikle 'dijital rekonstrüksiyon' yöntemiyle bir şehrin tarihi katmanlarının ve hikâyesinin görselleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bursa'nın da Semerkand gibi İpek Yolu üzerinde stratejik bir merkez olduğunu hatırlatan Çiftçi, İrani toplum olan Soğdlar örneğinde olduğu gibi toplumlardan miras kalan ticari gücün tarihi metodlarla incelenmesinin son derece önemli olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

'Semerkand doğuyla batıyı bağlayan stratejik bir kavşak'

KETAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan ise Semerkand'ın Mâverâünnehir bölgesinin en kadim kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Şehrin doğal ve stratejik konumu sayesinde tarihin her döneminde Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Karaaslan, Semerkand'ın doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir ticaret, bilim ve zanaat merkezi olarak temayüz ettiğini belirtti. Karaaslan ayrıca, kentin Timurlular dönemindeki altın çağına ve edebiyata konu olan büyüleyici atmosferine değinerek, şair Hâfız-ı Şîrâzî ile Emir Timur arasında geçen ünlü nükteden örnekler sundu.