Bilecik’te ‘Basit yaralama’ suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce ‘Aranan şahısların yakalanmasına’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, ‘Basit yaralama’ suçundan, 9 ay süreyle hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.