Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık'ın katılımlarıyla B-REÇETE Sistemi kapsamında çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

Bilecik'te, bitki koruma ürünlerinin kontrollü ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa; Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık'ın yanı sıra İl Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçiler katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve bitki koruma ürünlerinde tam izlenebilirlik sağlayan B-REÇETE Sistemi kapsamında düzenlenen eğitim, Bilecik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verildi.

Programda, çiftçilere Bitki Koruma Ürünleri Üretici Uygulama Belgesi'nin önemi, doğru ilaç kullanımı, kayıt altına alma süreçleri ve sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimle birlikte hem üretimde verimliliğin artırılması hem de insan sağlığı ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması hedeflendi. Yoğun katılımın sağlandığı eğitim programında, çiftçilerin soruları da uzman ekipler tarafından yanıtlandı. B-REÇETE Sistemi'nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte tarımsal üretimde daha güvenli ve sürdürülebilir bir sürecin oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, 'Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerimizi bilinçlendirmek adına bu tür eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. B-REÇETE Sistemi ile hem üretim süreçleri kayıt altına alınacak hem de daha sağlıklı bir tarım yapısı oluşturulacaktır' dedi.