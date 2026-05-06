Edirne-İstanbul yolu otogar bağlantı yolunda kontrolden çıkan tırın yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazanın şiddetiyle tırın motor ve şanzuman kısmı yön tabelasının beton bloğunun altına girerken, ortaya çıkan görüntü görenleri hayrete düşürdü.
Kaza, Edirne-İstanbul yolu üzerinde bulunan otogar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 31 BA 165 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın motor kısmı tabelanın beton bloğunun altına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar hayrete düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otogar bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açılacağı belirtildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
