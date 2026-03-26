Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Kursa katılan üreticiler, hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları yerinde görerek öğrenme imkânı buldu. Eğitim kapsamında ağaçlarda verim artırıcı budama yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylar üreticilerle paylaşıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür eğitimlerle üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmayı, meyve ağaçlarından alınacak verimi yükseltmeyi hedefliyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 'Bilecik'te üreticilerimizin modern budama teknikleri konusunda bilinçlenmesi için eğitimlerimiz devam edecek' dedi.