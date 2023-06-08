Bilecik Valisi Dr. Kızılkaya’nın talimatıyla Büyükelmalı köyü yolu tamamlandıSedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022 yılında KÖYDES programı kapsamında 6,5 kilometrelik Büyükelmalı köyü yolunun 4 bin 500 metre sıcak asfaltla kaplanırken geri kalan 2 kilometrelik kısım Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla tamamlandı.

2022 yılı sonunda KÖYDES programı kapsamında yol çalışması İl Özel idaresi ekiplerince 4500m’si yapılan Büyükelmalı köy yolunun ihtiyaç duyulan 2000 metresi 2023 yılı programına alınarak tamamlandı.

Vali Dr. Kızılkaya, PMT serimi gerçekleştirilen Büyükelmalı köy yolu asfalt olarak vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek, “Hemşehrilerimizin daha konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için 2.000 metrelik sıcak asfalt yolu tamamladık. Daha nicelerini hizmete sunmak için gayretle çalışmaya devam. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.