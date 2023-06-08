Yalova Süper Amatör Lig ekiplerinden Yalovaspor’da teknik direktörlük koltuğuna eski milli futbolcu Faruk Yiğit getirildi.

Yalovaspor ve Yalova Belediyespor’un birleşmesinin ardından takımın başına teknik direktörü olarak Faruk Yiğit getirildi. Eski Yalovasporlu, geçmişinde Fenerbahçe, Kocaeli gibi takımlarda forma giyen Faruk Yiğit, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova Belediyespor Başkanı İsmail Kaya’nın da hazır bulunduğu yeni takımıyla sözleşmesini imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Tutuk, “Şehrimizin en önemli markalarından biri olan Yalovaspor’a Yalova Belediyesi olarak sahip çıktık ve Yalova Belediyespor bünyesine aldık. Alınan bu kararın ardından Belediyespor yöneticilerimiz çalışmalarına en kısa sürede başladı. İlk olarak Yalovaspor’da başarılara imza atmış, milli formaya kadar yükselmiş Faruk Yiğit hocamızla anlaştık. Ben kendisinin Yalova’yı ve Yalovaspor’u iyi bildiği için başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.

Yalovaspor’a bir vefa borcu olduğunu söyleyen Yiğit, “Yalova’nın ve Yalovaspor’un benim gönlümde ayrı bir yeri var. Yalovaspor’a şimdi vefa borcumuzu ödemeye geldim. Sağolsun Mustafa Başkan ve İsmail Başkan bizi bu göreve layık gördüler. Bizde en kısa sürede çalışmalarımıza başlayıp Yalovaspor’u hak ettiği konuma getireceğiz” diye konuştu.