Bilecik’te çıkan yangında 1 traktör, 1 ilaçlama tankeri, 1 sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü’nde gece saatlerinde Recep Toprak’a ait evin ardiyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Osmaneli ve Pamukova belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Osmaneli Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arozözler müdahale etti. Alevlerin ekiplerin anında müdahalesiyle başka evlere sıçramasını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan evin ardiyesinde bulunan 1 traktör, 1 ilaçlama tankeri, 1 sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kül oldu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.