Bilecik’te bir kalkınma ajansı tarafından ’2024 Yılı Teknik Destek Programı’ kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırladığı "Çocuklar için Psikolojik Testlerle Güçleniyoruz" projesi hayata geçirildi.

Bilecik Yatırım Destek Ofisi’nde düzenlenen imza töreninde İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve bir kalkınma ajansı Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram projeyi resmi olarak onayladılar. Proje, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik eğitimle çocukların psikososyal durumlarını daha doğru ve kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirmeyi amaçlarken, projenin hedefinin dezavantajlı çocukların yaşam kalitesini artırmak için erken müdahalelerle toplum refahına katkıda bulunmak olduğu belirtildi. Eğitim programıyla, personelin bireysel danışmanlık ve terapi yeteneklerinin geliştirilmesi öngörülürken, ayrıca, grup terapileri ve psikososyal destek grupları sayesinde çocukların sosyal becerileri de artırılacak.

"Ailelere yönelik danışmanlık hizmeti"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu proje hakkında verdiği bilgide, "Ailelere sunulacak danışmanlık hizmetleri, ebeveynlerin çocuklarının psikolojik durumlarını anlamalarına ve destek olmalarına yardımcı olacak. Proje kapsamında ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Bu hizmetlerle, ebeveynlerin çocuklarının psikolojik durumlarını anlamaları ve onlara daha etkili bir şekilde destek olmaları amaçlandı. Ayrıca, çocukların akademik başarılarını artırmak için özel eğitim hizmetleri ve ek destekleyici eğitim programları oluşturulması planlanırken, personelin test uygulama ve değerlendirme yetkinliklerini güçlendirerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı da hedefliyor. Bu girişimin, dezavantajlı çocukların geleceği için umut verici bir adım olması bekleniyor" dedi.