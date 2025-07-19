Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan minibüs dere yatağına uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.25’te Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa-İnegöl-Pazaryeri karayolunda seyir halindeki 16 RP 436 plakalı minibüs sürücüsü Kemal D. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kurumuş dere yatağına uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Kemal D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.