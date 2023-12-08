Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pazaryeri- Bursa kara yolunun Gümüşdere köyü Ahıdağı mevkisinde seyir halindeki 26 ACY 536 plakalı tır sürücüsü Onurcan A. virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Metin E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.