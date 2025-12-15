Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor, dün kendi evinde lideri devirerek, büyük bir sevinç yaşadı.

BAL 5. Grup 10’uncu haftasında Söğütspor dün Söğüt İlçe Stadı’nda grup lideri Eşme Belediyespor ağırladı. Maça taraftar desteğiyle iyi başlayan ilk yarıda bulduğu atakları iyi değerlendiremedi. Deplasman ekibinin de atakları sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 87’nci dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Emre Eren Özpınar topu filelere göndererek takımın 1-0’lık üstünlüğü getiren golü kaydetti. Maçın 90+7’incci dakikasında Özkan Can kırmızı kart görerek, Söğütspor’u 10 kişi bıraktı. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Söğütspor lideri Eşme Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, yeni yönetimle çıkılan ilk maçta 3 puanın sevincini dolayasıya kutladılar.

Söğütspor bu galibiyetle 11 takımlı ligde 12 puana yükselerek 9’uncu ırayı çıktı. Lider Eşme Belediyespor ise 16 puanla kalarak, 4’üncü sıraya geriledi.

Öte yandan ligin 11’inci haftasında Söğütspor 2 Eylülspor’a konuk olacak.