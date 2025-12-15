Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik il genelinde geniş çaplı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda asayişten narkotiğe, terörle mücadeleden trafiğe kadar birçok alanda çalışmalar yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerince yürütülen çalışmalarda; kişilere karşı işlenen 179 olaydan 176’sı aydınlatılırken, 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 74 olayın 36’sı çözüme kavuşturulurken, bu kapsamda 60 şüpheliye işlem uygulandı. Denetimlerde 98 bin 621 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Uyuşturucuya Darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce 8 olaya müdahale edilirken, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda etil alkol, kaçak sigara, tütün, makaron ve çeşitli kaçak emtialar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 59 olaya müdahale edildi. 85 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 18 kişi tutuklandı. Çalışmalarda binlerce ecza hap, kilogramlarca metamfetamin, skunk, bonzai, esrar ve kokain maddesi ile 90 bin TL ele geçirildi.

Terör ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü Bandırma’da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında ise il genelinde 19 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Belirtilen tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayına rastlanmadı.

Trafikte 1 Haftalık Bilanço

Trafik denetimlerinde 1 ölümlü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 59 yaralanmalı kazada 75 kişi yaralandı. 22 bin 660 aracın denetlendiği çalışmalarda 446 araç trafikten men edilirken, alkol denetimlerinde 74 sürücünün ehliyetine el konuldu.