Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlere dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek, 1 Haziran tarihinden bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Orman yangınlarına yönelik adli takip çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının da süreçleri yakından takip ettiğini ifade etti.

"16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir"

Bakan Gürlek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir."

Yangınlara ilişkin olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık beyanları, bilirkişi raporları ve teknik delillerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirten Gürlek, kusur ve sorumluluk zincirinin tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı.

Gürlek, şüpheli görülen hiçbir orman yangınının cezasız kalmayacağını vurgulayarak, yangını kasıtlı çıkaranların yanı sıra ihmal veya dikkatsizlik nedeniyle yangına yol açanların da adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

"Yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır"

Yeşil Vatan’ın milletin ortak emaneti olduğunu kaydeden Gürlek, "Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki yakın çalışma kararlılıkla sürdürülecek; yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.