Olay, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Hüsnü E., 16 BF 616 plakalı otomobilini tamir etmek için krikoyla kaldırdı. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki aracın altına girerek tamir çalışması yapan adam, bir süre sonra krikonun kaymasıyla aracın altında kaldı.



Aracın altında sıkışan adam, çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın altında sıkışan adamı yaptıkları çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralanan Hüsnü E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.