Grup müsabakalarında Özbekistan'ı 9-1, Sırbistan'ı ise 9-1'lik skorlarla mağlup eden Kadın Güreş Milli Takımı, ev sahibi Belarus'a ise 6-4 mağlup oldu. Kazakistan ile 5-5 berabere kalan milliler, pozitif puan avantajıyla galip gelerek organizasyonu takım halinde 3. olarak tamamladı.

Kadın Güreş Milli Takımı şu sporculardan oluştu:

50 kg - Zerda Demir

53 kg - Şevval Çayır

55 kg - Nazar Kaya

57 kg - Tuba Demir

59 kg - Sevim Akbaş

62 kg - Gülsüm Bingöl

65 kg - Dilan Tan

68 kg - Ayşe Erkan

72 kg - Hatice Nur Sarı

76 kg - Bükre Naz Sert

Teknik Direktör: Ayhan Sucu

Antrenör: Namık Korkmaz