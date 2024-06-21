Bilecik’in Bayırköy beldesinde elektrik tellerine çarpan kuş sürüsü otluk alanda yangına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre; Bayırköy Çınarlık bölgesi çadırlı mevkiinde bulunan otluk alanda sabah saatlerinde kuş sürüsünün elektrik tellerine çarpmasının ardından düşen kıvılcımlar kurumuş otların yer aldığı alanda yangına sebep oldu. Vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Şefliği araçları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bayırköy Belediyesi yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.