Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik planlanan çalışmalar kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşçılık Bölümü ile ortak projeler yürütülmesi amacıyla bir araya gelindi. Görüşmeye İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Kuruluş Müdürü Umut Aslan katıldı. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak uygulamalı eğitim faaliyetleri ele alındı. İş birliği çerçevesinde hayata geçirilebilecek çalışmaların planlaması yapıldı.

Rahim Duman, 'Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam becerilerini güçlendirmek ve üretken bireyler olarak topluma daha aktif katılımlarını sağlamak adına üniversitemizle iş birliğimizi önemsiyoruz. Bu süreçte kapılarını bizlere açan MYO yönetimine ve bölüm yetkililerine teşekkür ediyorum' dedi.