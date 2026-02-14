Terra Sanat Söyleşileri kapsamında düzenlenen Japon Çay Seremonisi: Estetik, Uyum ve Sadelik, Yunus Emre Enstitüsü Terra Santa İstanbul'da düzenlendi. Etkinliğin konuğu Dr. Naoki Yamamoto, söyleşide yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Japon çay seremonisinin estetik, uyum ve sadelik temelli felsefesini katılımcılara aktardı. Dr. Naoki Yamamoto, çay seremonisinin insan, zaman ve mekân ilişkisini farkındalık üzerinden kurduğunu anlattı.

Dr. Naoki Yamamoto, gösterdiği çay seremonisinin Japonya'da devam eden en köklü kültür olduğunu belirtirken, 'Bugünkü etkinlikte geleneksel Japon çay seremonisini göstereceğim. Bu çay seremonisi Japonya'da devam eden en köklü ve en eski kültürdür. Japon çay seremonisi sadece çay içmek için değil, maneviyat için de gelişmiş bir kültürdür. Bugün seremoninin manevi felsefesini tanıtmak istedim. Türkiye ve Japonya mesafe açısından çok yakın ülkelerdir. Aynı zamanda manevi açıdan da benzer ülkelerdir. Bu benzerliklerden birine çay kültürü diyebiliriz. Hem Türkiye'de hem de Japonya'da çay kültürü çok yaygın bir kültürdür' açıklamasında bulundu.