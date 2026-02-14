Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki camilerde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla camilerin fiziki şartları yenilenirken, vatandaşların huzur ve güven içinde ibadet edebilmesi sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Gölcük ilçesinde bulunan Yunus Emre Camii'nde ahşap duvar kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile caminin iç mekanı daha estetik ve sıcak görünüme kavuştu. Ramazan ayına günler kala tamamlanan bakım ve yenileme çalışmaları sayesinde cemaat, ibadetlerini daha huzurlu ve konforlu ortamda yerine getirme imkanı buluyor. Fiziki iyileştirmeler, caminin kullanımını daha işlevsel hale getirirken, ibadet esnasında oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçiyor.

Kaynak: İHA