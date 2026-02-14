Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi dijital dönüşümün gerektirdiği nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla önemli bir akademik adım attı. 'Disiplinler arası Veri Bilimi ve Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı', Yükseköğretim Kurulu onayıyla açıldı. Programın; istatistik, matematik ve bilgisayar bilimlerini bütüncül bir yaklaşımla bir araya getirerek veri yönetimi, makine öğrenimi, veri madenciliği, optimizasyon ve veri görselleştirme alanlarında ileri düzey bilgi ve uygulama yetkinliği kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Büyük ve karmaşık veri setlerini analiz edebilen, veri temelli stratejiler geliştirebilen uzmanların yetiştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Üniversite Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı, 'Günümüzde veri yalnızca teknolojik bir unsur değil, aynı zamanda stratejik bir güçtür. Açtığımız program ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli veri uzmanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin bilimsel kapasitesini güçlendirecek bu programın hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.