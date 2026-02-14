Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde Şubat ayı içerisinde doğan sakinler için anlamlı bir doğum günü programı gerçekleştirildi. Program kapsamında büyüklerin yeni yaşları tek tek tebrik edilerek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte huzurevi sakinleri pastalarını keserken, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kurum personelinin de yakından ilgilendiği programın, büyüklerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal faaliyetler kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Büyüklerimizin yüzündeki bir tebessüm bizim için her şeye bedel. Onların kendilerini değerli ve özel hissetmeleri adına bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.