Bilecik’te kendilerini ’polis’ olarak tanıtarak bir kişiden 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını alan şahsın babası, ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Bilecik’te 11 Mart günü H.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendini ’polis’ olarak tanıtan şahıs, 1,5 milyon TL değerinde çeşitli ziynet eşyalarını elden teslim alarak olay yerinden uzaklaştı. Mağdur vatandaş, dolandırıldığı anlayınca hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne şikayete bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası, KGYS, PTS görüntülerinden ziynet eşyalarını elden teslim alan şüpheli şahsın A.E. olduğunu tespit etti. Şahsın olayın ardından Kocaeli’ye gittiğini tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Ekiplerin aile bireyleri ile görüşmelerine rağmen şüpheli şahıs teslim olmadı.

Babası teslim etti

24 Mart günü şüpheli A.E.’nin babası H.E. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek müşteki şahsa ait ziynet eşyalarını teslim etmek istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ziynet eşyaları alınarak mağdur vatandaşa teslim edilirken şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.