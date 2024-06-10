Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş verileri açıklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde mayıs ayında yapılan yol uygulamaları ve şok uygulamalar ile asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik konularında uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme açıklamasında, “Asayiş uygulamalarında 41 bin 702 kişi kontrol edilmiş, 170 aranan şahıs yakalanırken, 298 işyeri-umuma açık işletme kontrollerinde de 4 işyerine işlem yapılmıştır. Bunun yanında 292 okul, 161 metruk bina, 286 park bahçe kontrol edilmiştir. Mayıs ayında 736 olay meydana gelmiş ve 78 faili meçhul olayın faili yapılan çalışmalarda tespit edilerek, 342 şüpheli yakalanmış, 32 şüpheli gözaltına alınmıştır. 3 adet evden hırsızlık olayında 9, işyerinden 1 şüpheli ve 3 adet kasten yaralama olayında 6 şüpheli ile çocuğun cinsel istismarı olayında 2 şüpheli olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Kabahatler Kanununa istinaden 20 şahsa toplam 57 bin 525 lira idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Açıklamanın devamında, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarda toplam 7 şahıs ile ilgili olarak operasyon düzenlenmiş, şahısların alınan şüpheli ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Malatya ve Tekirdağ illerinde yakalanan 2 şahıs, Elazığ ilinden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Bilecik’te uyuşturucuya geçit yok

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içinde yapılan çalışmalara yer vererek, "22 adet düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli narkotik suçlarından yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ile narkotik suçlarından aranması bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 2’si işlemleri akabinde tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda, 158,73 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 83,62 gram esrar, 16,50 gram Metamfetamin, 8 adet Sentetik ecza maddesi ile 1 adet hassas terazi, 1 adet Grinder (öğütücü) ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan Bong aparatı ele geçirilmiştir" denildi.

22 bin 480 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Mayıs ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar hakkında verilen bilgide, "2863 SKM suçu (Tarihi eser) kapsamında 2 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 şahsa adli işlem yapılmış olup, 1 adet tarihi eser görünümü verilmiş kitap formunda obje, 2 adet pirinç çubuk, 1 adet el detektörü, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet kazma ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçu kapsamında 4 adet operasyon gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 4 şahsa adli işlem yapılmış, operasyonlarda 66 adet tuşlu telefon, 1 adet marka telefon, 1 adet telefon ve 1 adet telefon ile 22 bin 480 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca, İrtikap-Vergi Kaçakçılığı-Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerini Aklama-Mal Bildiriminde Bulunulması ve Yolsuzlukla Mücadele suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

3 yabancı uyruklu şahsa toplamda 68 bin 502 idari para cezası

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de göçmen kaçakçılığı suçundan yapılan adli işlemde, 1 şüpheli yakalanarak serbest bırakılmış, 1 Irak, 9 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 yabancı şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapılmıştır. 237 adreste oturan toplam 371 yabancı uyruklu şahsın adres tahkikatı yapılmış, 3 yabancı uyruklu şahsa toplamda 68 bin 502 idari para cezası kesilmiştir. 31 uygulama da 420 yabancı ve 50 Türk vatandaşı kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" denildi.

9 bin 718 sürücüye toplam 19 milyon 174 bin 848 lira ceza

Açıklamanın sonunda trafik denetimleri hakkında bilgi verilerek, "Trafik kontrollerinde de 90 ayrı noktada 2 bin 85 adet trafik uygulaması icra edilmiştir. 34 bin 589 motorlu araç kontrollerinde 9 bin 718 sürücüye toplam 19 milyon 174 bin 848 lira idari para cezası uygulanmış, 533 araç trafikten men edilmiştir. 146 ehliyetsiz sürücü ve 63 alkollü araç kullanan sürücü ile 5 bin 673 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir” verileri açıklandı.