Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinin yanında bulunan elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Tesiste bulunan karton depolama alanına sıçrayan alevler, kısa sürede etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışarak, iş makineleriyle yanmayan kartonları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştılar. Polis ekipleri ise olay yerinde önlem aldı. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.