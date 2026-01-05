Bilecik'te şiddetli sırt ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran bir vatandaşın yapılan kontrollerinde ana atardamarında hayati tehlike oluşturan ciddi bir yırtık tespit edilirken, yırtılan ana damarın içine özel bir stent yerleştirildi ve damar içten onarıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ancak net bir tanı konulamayan hasta, acil servisinde yapılan detaylı tetkikler sayesinde doğru tanıya ulaştırıldı. Şiddetli sırt ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 39 yaşındaki Mehmet D.'nin acil serviste çekilen ileri görüntüleme tetkiklerinde, kalpten çıkan ana damarın iç duvarında yırtılma olduğu belirlendi. Hayati risk taşıyan bu durum üzerine hasta, kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından acil olarak değerlendirmeye alındı.Hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elmas Üreyen tarafından kapalı yöntemle tedavi edildi. Damar içinden girilerek yapılan işlem sırasında, yırtılan ana damarın içine özel bir stent yerleştirildi ve damar içten onarıldı. Açık ameliyata gerek kalmadan gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde hasta kısa sürede rahatladı.Tedavi sonrası yakından takip edilen hastanın ağrılarının tamamen geçtiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Kontrollerinin sorunsuz seyretmesi üzerine hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

'Hastamızda erken tanı koyarak kapalı yöntemle müdahale ettik'

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Elmas Üreyen, 'Bu tür damar yırtılmaları ani gelişebilen ve zamanında müdahale edilmezse hayati risk taşıyan durumlardır. Hastamızda erken tanı koyarak kapalı yöntemle müdahale ettik. Açık ameliyata gerek kalmadan yapılan bu işlem, hastanın hem daha hızlı iyileşmesini hem de günlük yaşamına kısa sürede dönmesini sağladı. Hastanemizde, ileri teknoloji tıbbi cihazlar ve deneyimli hekim kadrosu ile bu tür yüksek riskli damar hastalıklarının tanı ve tedavisi başarıyla gerçekleştirilmektedir. Kapalı yöntemlerle uygulanan bu tedaviler, hastalara daha konforlu bir süreç sunarken, iyileşme süresini de önemli ölçüde kısaltmaktadır' dedi.