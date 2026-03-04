Bilecik'in Söğüt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bomba arama köpek unsurlarıyla tanıtım faaliyeti düzenlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Bilinçli Toplum Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında, Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Dursun Fakıh İlkokulu-Ortaokulunda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetinde 1 Bomba Arama Köpek Unsuru, 1 Asayiş Köpek Unsuru ve 1 Aile İçi Şiddetle Mücadele Unsuru görev aldı. Yaklaşık 62 öğrenci ve 4 öğretmene yönelik yapılan etkinlikte, bomba arama köpeklerinin görevleri, çalışma teknikleri ve güvenlik prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi. Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenlik farkındalığını artırmayı ve bilinçli bir toplum için temel eğitimler vermeyi amaçladı. Asayiş ve bomba arama köpek unsurlarının tanıtıldığı program, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, projenin toplumun güvenliği ve bilinçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekerek, benzer faaliyetlerin diğer okullarda da devam edeceğini belirtti.