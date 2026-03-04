Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelince il genelinde su ürünleri nakil araçlarına yönelik düzenli denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, nakil sırasında taşınan balıkların asgari avlanabilir boy kriterlerine uygun olup olmadığı titizlikle incelendi. Ekipler, balıkların boy ölçümlerini yaparak mevzuata aykırı ürün bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Yapılan kontrollerde ayrıca nakil belgeleri, sevk irsaliyeleri ve taşıma şartları da gözden geçirildi. Su ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın korunması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, hem doğal kaynakların korunması hem de tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının temini için denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüldüğünü belirtti. Kurallara uymayanlar hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandığı kaydedildi.