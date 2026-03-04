Bilecik İl Müftülüğü tarafından Gençlik Hizmetleri Toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK yurtlarında görev yapan müdürler, manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri katıldı. Toplantıda Bilecik genelinde yürütülen gençlik çalışmaları ve manevi danışmanlık hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen manevi danışman çalışma usul ve esasları tartışılarak uygulamada karşılaşılan hususlar değerlendirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Bilecik'te yürütülen manevi danışmanlık hizmetleri büyük önem taşıyor. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için doğru rehberlik ve sahih bilgiyle gönül dünyalarını güçlendirmeliyiz. Bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm idareci ve danışmanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi