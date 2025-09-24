Bilecik Belediyesi ’Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz’ sloganıyla 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek projeyle her gün 300 çocuklar okula aç gitmemiş oluyor. Yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin yararlandığı proje kapsamında Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, hazırlanan beslenme çantalarını ailelerin evlerine teslim ediyor. Proje çerçevesinde her gün çocuklar için içerisinde süt, peynir, taze meyve, zeytin, yumurta, ceviz, poğaça, simit ile meyve suyundan oluşan menülerin hazırlandığı beslenme çantası projesi aile üyelerinin memnuniyetini kazanıyor. Sosyal belediyecilik anlamında örnek niteliğinde olan projenin aksamadan devam ettiğini belirten aileler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür mesajlarını iletiyor.

‘’Çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’

Büyük bir hassasiyet ile devam eden proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘’Öncelikle çocuklarımızın yeni eğitim ve öğretim dönemini sağlık, başarı ve mutlulukla sürdürmelerini diliyorum. Anlamlı projemiz ile çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturduğumuz için bizler de çok mutlu oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak eğitime, çocuklarımız ve gençliğe her zaman gerekli değeri, hassasiyeti ve özeni göstermeye çocuklarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.